طارق العريان: هاني سلامة لم يتحمس لفيلم السلم والثعبان 2

تحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل فيلمه الجديد «السلم والثعبان: لعب عيال» مؤكدا أن العمل لا يعد إعادة إنتاج للفيلم الشهير الذي قدمه قبل أكثر من عشرين عاما، بل هو تجربة مختلفة تحمل روحه وقيمته الفنية، وتتناول تقلبات العلاقات العاطفية وصراعاتها بشكل معاصر وواقعي.

طارق العريان يتحدث عن فيلم السلم والثعبان 2

وأوضح العريان أن فكرة الفيلم تدور حول العلاقات الإنسانية التي تمر بمراحل صعود وهبوط، قائلا: بالنسبة لي، فيلم السلم والثعبان هو عن العلاقات التي تمر بمشاعر متناقضة، فيها حب وصراع، فيها حياة حقيقية. النسخة الجديدة قريبة في التكوين من الجزء الأول، وتخيلت من خلالها كيف كان يمكن أن يصبح أبطال الفيلم بعد عشر سنوات من الزواج





وأشار العريان إلى أن المشروع بدأ بمعالجة كتبها السيناريست محمد حفظي قبل سنوات، وتم عرضها في البداية على الفنان هاني سلامة، بطل الجزء الأول، إلا أنه لم يبد حماسا للفكرة في ذلك الوقت، فتم تأجيل العمل. لاحقا قررت أن أطور الفكرة بطريقتي الخاصة وأكمل المشروع من جديد.





وعلق المخرج على الجدل الذي أثاره الإعلان التشويقي للفيلم قبل عرضه، معربا عن استغرابه من وصف البعض له بالجرأة المفرطة، حيث قال: «استغربت من ردود الفعل التي رأت الإعلان جريئا، لأن الفيلم في حقيقته بعيد تماما عن هذا الوصف. هو عمل رومانسي درامي كوميدي، لا يهدف إلى الإثارة أو الجدل، بل إلى تقديم قصة إنسانية قريبة من الواقع.





واختتم طارق العريان حديثه مؤكدا أن هدفه الأساسي هو تقديم عمل صادق يعكس طبيعة العلاقات بين البشر، مضيفا: أسعى لتقديم فيلم عن الناس، عن العلاقات التي تتأرجح بين الحب والخوف، بين الضعف والقوة، تماما كما هي الحياة.

