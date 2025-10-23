موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

يبحث عدد كبير عن موعد غرة شهر جمادى الأولى 1447 خاصة وأن شهر جمادى الأولى هو الشهر الخامس (5) من السنة الهجرية 1447، وهو الشهر الذي يلي ربيع الآخر ويسبق جمادى الآخرة. وشهر جمادى الأولى كبقية الشهور العربية كانت له العديد من الأسماء وفي هذا الإطار نستعرض معكم موعد الأيام البيض لشهر جمادى الأولى1447

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 1447؟

لماذا سمي شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟

قالت العرب: جُمادى الأولى بضم الجيم، قال الفراء: هكذا جاء عن العرب بضم الجيم لا غير، ولو جاء: جِماد، بالكسر كان صوابًا، مثل قولك: عِطاش، وكِسال، وبالضم: جُمَادى، كعُطاشى، وكسالى؛ وبالفتح: جَمادى، مثل عَطاشى، وكَسالى.

وذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ»

ويقال: ظلَّت العين جمادى؛ أي: جامدة لا تدمع، وقال ابن شميل: الجمد قارة ليست بطويلة في السماء، وهي غليظةٌ تغلظ مرَّة وتلين أخرى، تنبت الشجر، ولا تكون إلاَّ في أرض غليظة، سميت جمدًا من جمودها؛ أي: من يبسها، والجمد أصغر الآكام، يكون مستديرًا صغيرًا، والقارة مستديرة طويلة في السماء.

لماذا يقال جمادى الأولى وجمادى الآخرة؟

قال الإمام الفراء: الشهور العربية كلها مذكَّرة، تقول: هذا شهر كذا، إلا (جماديين) فإنهما مؤنثان؛ لأن (جمادى) جاءت على بِنية (فُعالى)، و(فعالى) لا تكون إلا للمؤنث. تقول: هذه جُمادى الأُولى، وهذه جمادى الآخرة.

وعليه فإن شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة هذان الشهران هما الوحيدان من بين بقية الشهور العربية مؤنثان لذلك لا يقال الأول والثاني إلا علي الشهر، وأما جمادى الآخِرة فسُمِّي بذلك لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء أيضًا؛ فلزمه ذلك الاسم، ويُقال فيه: "جمادى الآخِرة"، ولا يُقال: "جمادى الثانية"؛ لأنَّ الثانية تُوحِي بوجود ثالثة، بينما يُوجَد جُماديان فقط.

أسماء شهر جمادى الأولى



معنى جمادى الأولى أطلق عليه العرب اسم (سماح) و(الحنين)، و(رُنّا) وجمادى جمعه جماديات، وأول من سمي جمادى بهذا الاسم في عهد كلاب بن مرة



ويبدو أن المناخ في فصل الشتاء كان شديد البرد في الوقت الذي كانت تحل فيه الجماديان خاصة شمالى الجزيرة العربية، حتى إن الناس كانوا يموتون في زمهرير الشتاء. وحدث أن أُمطرت بلاد تيماء بَرَدًا كالبيض في جمادى الأولى من سنة 226هـ فَقَتل منهم عددًا كبيرًا.وأطلق عليه قوم ثمود "هوبر"، فيما أطلق عليه العرب ورنة والجمع ورنات (ورن تورن).

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الأولى 1447؟

موعد غرة شهر جمادى الأولى 1447

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر جمادي الأولى الأولى لعام 1447 هجريًا، بعد غروب شمس الثلاثاء الماضي، بواسطة اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الإفتاء إلى أنه تحقق لديها من الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون أمس الأربعاء هو المتمم لشهر ربيع الآخر، ويكون اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2025 م، هو غرة شهر جمادي الأولى لعام 1447 هجريًا.

أفضل العبادات في شهر جمادى الأولى

هناك العديد من العبادات التي يمكن القيام بها خلال هذا الشهر لزيادة الحسنات وتقوية العلاقة مع الله:

1. الصلاة في وقتها: المحافظة على الصلاة في أوقاتها هي أول وأهم عمل يجب أن تحرص عليه. بالإضافة إلى ذلك، حاول أن تضيف صلاة النوافل مثل قيام الليل والضحى.



2. الصيام: من الأعمال المستحبة في أي وقت من السنة هو الصيام التطوعي. صيام الأيام البيض (13، 14، 15) من شهر جمادى الأولى له أجر عظيم، حيث يغفر الله الذنوب ويرفع الدرجات.



3. الصدقة والإحسان: الصدقة من أعظم الأعمال التي ترفع البلاء وتزيد البركة في الرزق. حتى لو كانت صدقة صغيرة، فإن فضلها كبير عند الله.



4. قراءة القرآن: احرص على قراءة جزء من القرآن يوميًا. حتى لو لم تتمكن من ختم القرآن في الشهر، فإن قراءة ولو آية واحدة بتدبر هي عمل عظيم.



5. صلة الرحم: تعزيز العلاقات مع الأهل والأقارب وزيارة الأرحام هي من الأعمال التي يحبها الله. حاول أن تتفقد أحوال أقاربك وتساعد المحتاجين منهم.

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

الأيام البيض هي الأيام القمرية الثلاثة التي تتوسط كل شهر هجري، وهي أيام 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق من 4 إلى 6 نوفمبر 2025:

اليوم الثالث عشر: الثلاثاء الموافق 4-11-2025

اليوم الرابع عشر: الأربعاء الموافق 5-11-2025

اليوم الخامس عشر: الخميس الموافق 6-11-2025

حكم صيام الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام تلك الأيام البيض ويعد العلماء صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ لما ورد عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.