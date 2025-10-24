اليوم العالمي لشلل الأطفال، أعراضه تتشابه مع الأنفلونزا وهذه طرق العلاج

يصادف اليوم 24 أكتوبر اليوم العالمي لشلل الأطفال، وذلك للتوعية ضد المرض، وتسليط الضوء على المرض وخطورته وحث الحكومات على شن حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

شلل الأطفال

شلل الأطفال، المعروف أيضا باسم التهاب سنجابية النخاع (Poliomyelitis) أو عدوى فيروس شلل الأطفال (Poliovirus)، هو مرض فيروسي قد يصيب الحلق والأمعاء.

وفي حين أن معظم المصابين لا تظهر عليهم أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة شبيهة بالإنفلونزا، فإن الفيروس قد ينتقل في بعض الحالات إلى الدماغ والحبل الشوكي مسببًا التهابًا فيهما، وقد يؤدي إلى الشلل الدائم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أعراض شلل الأطفال

أعراض شلل الأطفال تتراوح ما بين غياب الأعراض تماما إلى حالات شديدة. قد تبدأ الأعراض خفيفة ثم تتفاقم لتشمل:

أعراض شبيهة بـالإنفلونزا: حمى، تعب وإرهاق، التهاب في الحلق، وصداع.

مشاكل في الجهاز الهضمي: غثيان وقيء، إسهال، إمساك، وآلام في المعدة.

علامات تورم الدماغ والحبل الشوكي: صداع شديد، حساسية للضوء أو اللمس، وتصلب في الرقبة.

تأثيرات الجهاز العصبي: ألم أو شعور بالوخز (تنميل) في الذراعين والساقين، تشنجات عضلية، وضعف أو شلل قد يؤثر على الحركة والتنفس والكلام والبلع.

أسباب الإصابة بشلل الأطفال

سبب المرض هو فيروس شلل الأطفال، وهو فيروس شديد العدوى ينتشر بسهولة من شخص لآخر.

حيث ينتشر الفيروس عبر التلامس مع البراز أو الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال والعطس، وكذلك عبر الطعام أو الماء الملوث، ويمكن التقاط العدوى عن طريق:

عدم غسل اليدين بعد استخدام المرحاض أو ملامسة البراز.

شرب أو ابتلاع مياه غير نظيفة أو السباحة في مياه ملوثة.

تناول أطعمة لامست مياه ملوثة.

ملامسة الأسطح التي عليها الفيروس أو الاحتكاك بشخص مصاب، حتى لو لم تظهر عليه الأعراض.

الفئات الأكثر عرضة للخطر

يمكن لأي شخص أن يصاب بالمرض، ولكن الأطفال الصغار غير الملقحين بالكامل هم الأكثر عرضة للإصابة، وكذلك المراهقون والبالغون غير الملقحين أو الذين لم يصابوا بالمرض سابقا.

مضاعفات شلل الأطفال

بالرغم من أن معظم المصابين يتماثلون للشفاء دون مشاكل دائمة، إلا أن الفيروس قد يسبب مضاعفات خطيرة تشمل:

الشلل في الذراعين أو الساقين أو عضلات التنفس.

تورم الدماغ (التهاب الدماغ) أو الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا).

متلازمة ما بعد شلل الأطفال (Post-Polio Syndrome)، وهي أعراض ضعف وألم وتعب جديدة تظهر بعد سنوات من التعافي الأولي.

الوفاة في حالات نادرة، غالبًا نتيجة لشلل عضلات التنفس.

علاج شلل الأطفال

لا يوجد علاج شافٍ لمرض شلل الأطفال، ولا يوجد دواء يسرّع من زواله. تتركز الرعاية على تخفيف الأعراض، وقد يشمل ذلك:

العلاج الطبيعي للمساعدة في تقوية العضلات الضعيفة أو المشلولة.

استخدام جهاز تنفس صناعي إذا أثرت العدوى على عضلات التنفس.

وللتخفيف من الشعور بالمرض، شرب السوائل، استخدام كمادات دافئة لتخفيف آلام العضلات، وتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

يستمر المرض لدى معظم الأشخاص من بضعة أيام إلى أسبوع، ومعظمهم يتعافون بشكل كامل. لكن قد يعاني البعض من ضعف أو شلل عضلي دائم.

الوقاية من شلل الأطفال

أفضل طريقة للحد من خطر الإصابة بشلل الأطفال هي الحصول على التطعيوالذي يعطم، ى عادة في مرحلة الطفولة.

نصائح إضافية للوقاية:

غسل اليدين باستمرار، خاصة بعد استخدام المرحاض أو تغيير حفاضات الأطفال.

استخدام المياه المعبأة للشرب والطهي في حال عدم توفر مياه نظيفة.

