هيئة الدواء: تراجع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية بين الأطفال

تحيي دول العالم في الأسبوع الأخير من شهر إبريل، الأسبوع العالمي للتمنيع والتوعية بأهمية اللقاحات.

الأسبوع العالمي للتمنيع

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن اللقاحات مهمة في القضاء على عدوى الجدري بشكل كامل.​​

وأوضحت هيئة الدواء، أن اللقاحات تساعد في الحد من انتشار مرض شلل الأطفال بنسبة كبيرة.​​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يعيش ملايين الناس أصحاء، ولديهم مناعة ضد أمراض مثل الحصبة.​​

تراجع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية في الأطفال

وأكدت هيئة الدواء المصرية تراجع معدلات الوفاة من الأمراض المعدية في الأطفال بنسبة ٥٠٪؜ خلال الأعوام الثلاثين الماضية.​​

وأكدت وزارة الصحة أنه بفضل التطعيمات المستمرة، أصبحت مصر الآن خالية من الحصبة والحصبة الألمانية والملاريا وشلل الأطفال، وذلك طبقًا للإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية.

مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي

أوضحت وزارة الصحة أن مصر أول دولة عالميًا تحصل على المستوى الذهبي لإكمال مسار القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي C، بسبب المسح المجتمعي المستمر وجهود مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس C والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

بدورها، أكدت وزارة الصحة عن أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية المناعة.

وأشارت إلى أن فكرة التطعيم تعتمد على محاربة أي فيروس يدخل الجسم ويكون الجهاز المناعي للجسم قوة على محاربة المرض.

وأوضحت أن أي إنسان يمكنه تناول التطعيم في أي وقت منذ الولادة يحصل على تطعيمات تقوي مناعة الجسم وتقوي الجسم على محاربة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان خلال فترة حياته.

وأشارت إلى أن أغلب التطعيمات تؤخذ عن طريق الحقن والبعض منها من خلال الفم مؤكدا أن أي آثار جانبية تظهر بعد تلقي أي نوع من التطعيم تكون بسيطة وتختفي خلال يوم أو اثنين على الأكثر منها ألم مكان الحقن وارتفاع في درجة الحرارة الجسم أو احمرار مكان الحقن أو الصداع.

وتابعت أن تلك الأعراض بسيطة لا تقارن نهائيا بالأعراض التي يمكن أن تظهر عند الإصابة بالمرض.

وأوضحت أن جميع التطعيمات آمنة وتمر بمراحل في صناعتها والتجارب عليها للتأكد من أمانها قبل السماح باستخدامها.

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