انطلاق أول تجربة للتصويت الإلكتروني في انتخابات الأندية بـ الزهور (صور)

انطلقت اليوم أول تجربة لانتخابات الأندية بالتصويت الإلكتروني، للجمعية العمومية لنادي الزهور ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي، وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية، بعد نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية العادية، بنادي 6 أكتوبر الأسبوع الماضي.

وتُعد هذه التجربة أول تطبيق عملي لمنظومة التصويت الإلكتروني على لوائح الأندية والتي تهدف إلى سهولة وسرعة عملية التصويت، ودقتها في حفظ البيانات وضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بالأندية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة في مختلف الأندية خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجًا في تسهيل مشاركة الأعضاء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والإدارة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الأندية الرياضية.

وانطلقت اليوم الجمعة انتخابات نادي الزهور الرياضي، حيث تشهد الانتخابات منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار.

بينما ترشح 14 عضوًا على مقعد العضوية فوق السن يتنافسون على 6 مقاعد، و5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و6 مرشحين على مقعد نادي الزهور التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.

كما تشهد انتخابات النادي لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام بإشراف هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

