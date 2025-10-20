الإثنين 20 أكتوبر 2025
حوادث

بأمر المحكمة، انتخابات نادى الزهور في موعدها وقبول ترشح محمد الدمرداش

نادى الزهور الرياضي
نادى الزهور الرياضي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار فتحى هلال وعضوية المستشارين محمد مختار، وعبد الغني مسعد ومحمد بدر، برفض الشق الأول من الدعوى المطالبة بعدم  قبول ترشح المستشار محمد الدمرداش، على مقعد رئيس نادى الزهور، وقبول الشق  الثاني من الدعوى باستبعاد محمد عبد العزيز على مقعد عضو مجلس إدارة نادى الزهور الرياضي، وأن تقام الانتخابات في موعدها في 24 أكتوبر الجارى.

الدعوى طالبت باستبعاد محمد الدمرداش من الترشح 

وكان طارق بيومي،  أقام دعوى قضائية طالب فيها باستبعاد كل من المستشار محمد الدمرداش من الترشح على مقعد رئيس نادى الزهور، ومحمد عبد العزيز على مقعد عضوية النادى.

ورأت المحكمة،  أن قرار ترشح الدمرداش صحيح لتقديم إقرار كتابي من الجهة القضائية التابعة لها بالسماح له بالترشح، أما الثاني فوجدت عليه أحكام ومنعه من الترشح.
 

