وفد من "الرياضة" يستقبل أبطال المصارعة الفائزين بميداليات ببطولة العالم

استقبل وفد من وزارة الشباب والرياضة، أبطال منتخب مصر للمصارعة، بمطار الغردقة الدولي، عقب تحقيقهم إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية بحصولهم على الميداليتين الذهبية والبرونزية في بطولة العالم المقامة بصربيا.

شهد مراسم الاستقبال كل من الدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والعميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والأستاذ فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر، وممدوح، وكيل الرياضة بالمديرية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الجديد الذي حققه أبطال منتخب مصر للمصارعة، مؤكدًا أن هذا التفوق يُجسد روح العزيمة والإصرار لدى اللاعبين، ويعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب.

وقال الوزير: "نحرص دائمًا على دعم أبطالنا في كل الألعاب، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تمكين الشباب المصري وصقل قدراتهم الرياضية للمنافسة على أعلى المستويات الدولية."

وأضاف: "ما يحققه أبطال المصارعة اليوم هو نتاج عمل منظومي متكامل بين الوزارة والاتحاد المصري للمصارعة، وامتداد لنهجنا في اكتشاف الموهوبين ودعمهم للوصول إلى منصات التتويج ورفع علم مصر في المحافل الدولية."

ويأتي هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة التفوق التي يحققها أبطال مصر في البطولات القارية والعالمية، وترسيخًا لمكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وضمت البعثة كل من اللاعب محمد حسن عبدالرحيم وزن ٦٧ كجم ميدالية ذهب

ادهم أيمن غريب وزن ٦٣ كجم ميدالية برونزية

محمد القاسم السيد وزن ٨٢ كجم

يحي محمد يحي وزن ٧٧ كجم

محمود وليد وزن ٨٧ كجم

المدير الفني عزات اركمباييف

المدرب كابتن كمال عبده

