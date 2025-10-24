اليوم انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني

تقام اليوم الجمعة انتخابات نادي الزهور الرياضي، حيث تشهد الانتخابات منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار.

بينما ترشح 14 عضوًا على مقعد العضوية فوق السن يتنافسون على 6 مقاعد، و5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و6 مرشحين على مقعد نادي الزهور التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.

كما تشهد انتخابات النادي لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

