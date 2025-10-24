الجمعة 24 أكتوبر 2025
الطب البيطري يكشف حقيقة ظهور ثعابين ضخمة بقرية كفر العجرمة بالغربية

ظهور ثعابين ضخمة
ظهور ثعابين ضخمة بقرية كفر العجرمة بالمحلة يثير الذعر

سادت حالة من القلق بين أهالي قرية كفر العجرمة التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومنشورات تزعم ظهور ثعابين ضخمة الحجم تشبه "الكوبرا" في الأراضي الزراعية والمناطق القريبة من منازل القرية.

أمن الغربية يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى

عملية نادرة، فريق طبي بمستشفى رمد طنطا ينجح في استئصال قرحة من جفن العين العلوي

وقال عدد من أهالي القرية إنهم شاهدوا بالفعل ثعابين تتحرك بين الزراعات والمناطق المهجورة مما أثار مخاوفهم من احتمالية دخولها إلى منازل المواطنين مطالبين بسرعة تدخل الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل مع الزواحف حرصًا على سلامة الأهالي.

ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية أن المديرية لم تتلق حتى الآن أي بلاغات رسمية بشأن ظهور ثعابين سامة أو ضخمة بالقرية مشيرًا إلى أنه فور تداول تلك الأنباء تم توجيه لجنة من قسم مكافحة السموم والحيوانات الضارة لفحص المنطقة المذكورة والتأكد من صحة البلاغات المتداولة.

وأكدت مديرية الطب البيطري أنها تتابع الموقف بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووزارة البيئة وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال التأكد من وجود أي تهديد حقيقي داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول صور قديمة مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة عبر الجهات الرسمية.

