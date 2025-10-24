قرارات النيابة في حادث تصادم مروع بطريق السويس الصحراوي

شهد طريق السويس الصحراوي، حادث تصادم مروع أسفر عن اشتعال النيران في عدد من السيارات، مما أدى إلى وفاة شخص تم استخراج جثمانه من داخل إحدى المركبات التي التهمتها النيران بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية السيارات.

قرارات النيابة في حادث مروع بطريق السويس الصحراوي

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل سيارة بطريق السويس في اتجاه مصر الجديدة بالقرب من مستشفى الكهرباء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران وإنقاذ المصابين.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب ورفع آثار التصادم، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية ومتابعة أعمال رجال المعمل الجنائي. كما قررت النيابة:انتداب فريق من المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو تسرب وقود أو أي عوامل أخرى.

تكليف رجال المباحث بسرعة التحريات حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وسائقي المركبات المتضررة، وتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة بشكل دقيق ورفع التقرير الطبي الشرعي العاجل.

كما كلفت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث لتحديد لحظة وقوع التصادم ومصدر اندلاع النيران، وتحفظ النيابة على السيارات المتضررة لحين انتهاء الفحص الفني اللازم وإعداد تقرير المعاينة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع التحقيقات بدقة لكشف كافة ملابسات الحادث، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد المرور واشتراطات الأمان على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين.

