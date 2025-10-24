الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات النيابة في حادث تصادم مروع بطريق السويس الصحراوي

قرارات النيابة فى
قرارات النيابة فى حادث مروع بطريق السويس الصحراوي

شهد  طريق السويس الصحراوي، حادث تصادم مروع أسفر عن اشتعال النيران في عدد من السيارات، مما أدى إلى وفاة شخص تم استخراج جثمانه من داخل إحدى المركبات التي التهمتها النيران بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية السيارات.

قرارات النيابة في حادث مروع بطريق السويس الصحراوي

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل سيارة بطريق السويس في اتجاه مصر الجديدة بالقرب من مستشفى الكهرباء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران وإنقاذ المصابين.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب ورفع آثار التصادم، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية ومتابعة أعمال رجال المعمل الجنائي. كما قررت النيابة:انتداب فريق من المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد ما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو تسرب وقود أو أي عوامل أخرى.

تكليف رجال المباحث بسرعة التحريات حول ملابسات الحادث وظروف وقوعه، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وسائقي المركبات المتضررة، وتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة بشكل دقيق ورفع التقرير الطبي الشرعي العاجل.

كما كلفت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث لتحديد لحظة وقوع التصادم ومصدر اندلاع النيران، وتحفظ النيابة على السيارات المتضررة لحين انتهاء الفحص الفني اللازم وإعداد تقرير المعاينة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع التحقيقات بدقة لكشف كافة ملابسات الحادث، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد المرور واشتراطات الأمان على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق السويس الصحراوي حادث تصادم مروع غرفة عمليات الحماية المدنية النيابة العامة فحص كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة بمحطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمصر الجديدة (فيديو)

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة وحدات سكنية بحدائق الأهرام

ضبط سائق "توك توك" سار عكس الاتجاه بالمقطم وعرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب بالقليوبية وضبط المتورطين

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية