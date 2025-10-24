الجمعة 24 أكتوبر 2025
ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبرا الخيمة

ضبطت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة 250 كيلو جرام من أجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال بيع الدواجن بعزبة رستم، وذلك عقب ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد ببيع لحوم يُشتبه في عدم صلاحيتها.

الأنبا مرقس يرسم كاهنان جديدان في إيبارشية شبرا الخيمة

ووجَّه الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بسرعة فحص الشكوى، وتم على الفور تشكيل حملة مفاجئة وسرية بمشاركة الطب البيطري، أسفرت عن ضبط الكمية المذكورة والتحفظ عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار حملاتها المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين.

