الأنبا مرقس يرسم كاهنان جديدان في إيبارشية شبرا الخيمة

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس

صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، القداس الإلهي للأقباط الأرثوذكس، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة.

 وسام عقب صلاة الصلح الشماس بيشوي سامي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد الأمير تادرس في بهتيم باسم القس أقلاديوس، والشماس بيتر حشمت كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة، والقديس الأنبا توماس السائح في منطقة أرض الجنينة باسم القس أرشليدس.

الأنبا بقطر يرسم 42 شماسا للخدمة في إيبارشية ديرمواس

صلى الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بقرية النجارين، وخلال صلوات القداس دشن نيافته مجموعة من أواني الخدمة.

وعقب صلاة الصلح، رسم ٤٢ شماسًا برتبة إبصالتس (مرتل) و٥٨ برتبة أغنسطس (قارئ)، وعقب القداس الإلهي افتقد الأنبا بقطر عددًا من منازل الشعب، في يوم مفرح ومملوء بالبركة.

الجريدة الرسمية