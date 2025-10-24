الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاب يلقى مصرعه في حريق داخل عقار بالعياط

حريق منزل
حريق منزل

شهدت إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، حيث لقي شاب مصرعه إثر اندلاع حريق داخل غرفة بأحد العقارات السكنية. تم نقل الجثمان إلى المشرحة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

حريق عقار فى العياط 

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بإحدى قرى العياط. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الأرضي من العقار، مما أسفر عن وفاة شاب كان متواجدا داخلها أثناء اشتعال النيران.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد أسباب الحريق وملابساته بدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق عقار فى العياط العياط الحماية المدنية تحويلات مرورية النيابة العامة ا غرفة عمليات النجدة قوات الحماية المدنية قرى مركز العياط قري العياط مركز العياط مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة بمحطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمصر الجديدة (فيديو)

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة وحدات سكنية بحدائق الأهرام

ضبط سائق "توك توك" سار عكس الاتجاه بالمقطم وعرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب بالقليوبية وضبط المتورطين

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة وتسهيل الدعارة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية