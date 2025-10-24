شاب يلقى مصرعه في حريق داخل عقار بالعياط

شهدت إحدى قرى مركز العياط بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، حيث لقي شاب مصرعه إثر اندلاع حريق داخل غرفة بأحد العقارات السكنية. تم نقل الجثمان إلى المشرحة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

حريق عقار فى العياط

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بإحدى قرى العياط. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في غرفة بالطابق الأرضي من العقار، مما أسفر عن وفاة شاب كان متواجدا داخلها أثناء اشتعال النيران.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد أسباب الحريق وملابساته بدقة.

