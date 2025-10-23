نصف مليون جنيه مكافأة كأس السوبر الإفريقي للاعبي بيراميدز

كشف أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز خلال مداخل هاتفية ببرنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي بقناة إم بي سي مصر، عن قيمة مكافأة لاعبي الفريق بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي.

مكافأة لاعبي بيراميدز

وكشف الشناوي أن مكافأة الفوز بلقب السوبر الإفريقي قيمتها 500 ألف جنيه، وهي المكافأة الثابتة حال الفوز بأي بطولة لكن بخلاف مكافات اللاعبين الخاصة من الإدارة.

بيراميز بطلا لكأس السوبر الإفريقي

وقاد الكرواتي كريستوفر يورتشيتش فريق بيراميدز للفوز باربع بطولات خلال آخر موسمين وآخرها التويج بلقب كأس السوبر الإفريقي في استاد الدفاع الجوي عقب الفوز باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

