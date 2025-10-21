حدود الخرطوم المنتهكة، تقارير تتهم دولة جنوب السودان بنقل أسلحة ومرتزقة لميلشيا الدعم السريع

منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011، شهدت الدولة الجديدة سلسلة من النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والانقسامات الداخلية، مما سبب فوضى أمنية وأوجَد بيئة مُلائمة لتدخُّلات إقليمية ودولية متنوعة، وهو ما أدى بدوره إلى فلتان أمني وفوضى عبر الحدود استغلتها دول وأطراف عديدة من أجل تهريب السلاح والمرتزقة مما أثر سلبًا على أمن واستقرار جميع دول الجوار والإقليم وخاصة التي تشهد صراعات.

الدعم السريع يهرب أسلحة ومرتزقة عبر المنافذ الحدودية



وفي هذا السياق، احتلت الحدود الجنوبية للسودان موضع الشبهات خلال فترة الصراع الدائر في الدولة بين قوات الجيش السوداني و"الدعم السريع"، وسط تقارير ومعلومات تتواتر بالإعلام المحلي بين الحين والأخر حول شحنات أسلحة ومرتزقة ومواد لوجستية يتم تهريبها من دول أفريقيا الوسطى ودول أخرى إلى السودان لقوات "الدعم السريع" عبر منافذ تهريب جنوبية.



وبحسب خبراء ومراقبين، فإن تزويد قوات "الدعم السريع" بالسلاح والمقاتلين والدعم اللوجستي العاير للحدود يعد السبب في إطالة أمد الصراع وتميل الجيش والشعب السوداني خسائر باهظة.

اعترافات مرتزقة تابعون للدعم السريع يكشف عن قاعدة فى دولة جوار



في سياق متصل، وبحسب مصادر صحفية سودانية، سلّم عدد من المسلّحين الذين يقاتلون بصفوف "الدعم السريع" أنفسهم لقوات الجيش السوداني بعد مواجهات عنيفة وقعت بين الطرفين في مدينة الفاشر ومحيطها.



وقال مصدر عسكري بالجيش السوداني، أنه تم التحقيق مع بعض المسلحين وتوثيق اعترافاتهم وشهاداتهم، ووفقًا للمصدر فقد أقر المسلّحين بوجود قاعدة عسكرية لقوات "الدعم السريع" على الحدود بين جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان في منطقة هوت كوتو.



وأضاف المصدر، بأنه وفقًا لاعترافات مسلّحي الدعم السريع، فإن قاعدة "هوت كوتو" العسكرية دخلت الخدمة منذ شهر يوليو العام الحالي، وتعمل على تدريب المقاتلين والمرتزقة وتجهيزهم قبل إرسالهم للسودان للقتال بصفوف "الدعم السريع".



وبحسب المصدر نفسه، فإن المسلّحين الذين سلّموا أنفسهم للجيش السوداني قد أتموا تدريبهم في قاعدة هوت كوتو في سبتمبر الماضي.



وبحسب تلك المصادر، فإن أحد المسلّحين الذين سلموا أنفسهم اعترف خلال التحقيق معه، بأن قاعدة "هوت كوتو" العسكرية تدرب مرتزقة من الجماعات الإرهابية المتطرفة لإرسالهم إلى السودان للقتال في صفوف قوات "الدعم السريع"، ووفقًا للمصدر، يعمل في التدريب العسكري ما بين 10 – 12 مدربًا خبيرًا من أصول أوكرانية وكولومبية.



ووفقًا لما كشفت فى التحقيقات، يشمل تدريب المقاتلين جوانب متنوعة، بما في ذلك التخريب واستخدام الطائرات المسيّرة للاستطلاع والهجوم والأسلحة الفردية والمتوسطة.



وبحسب مصادر صحفية وعسكرية سودانية، فإن الجزء الأكبر من الدعم العسكري والمالي واللوجستي لقوات "الدعم السريع" يأتي عبر التهريب والمعابر غير الشرعية مع الدول المجاورة، بتنسيق وإشراف دول إقليمية وأجنبية وفقًا لتقارير أممية وحقوقية وجهت اتهامات رسمية لهذه الدول.



وكانت مواقع إخبارية سودانية قد نقلت عن مصدر عسكري بالجيش السوداني إعلانه قيام سلاح الجو بتنفيذ عدة ضربات جوية بالفاشر أدت لمقتل 47 عنصرًا من ميليشيا الدعم السريع بينهم 22 مقاتلًا من المرتزقة الأجانب، بالإضافة لتدمير عدد كبير من آلياتهم وعتادهم.



وبحسب الرقيب أول في الفرقة السادسة للجيش آسيا الخليفة، تمكنت قوات الجيش العاملة في الفاشر من إلحاق خسائر كبيرة بقوات "الدعم السريع" بعد نصب كمين محكم أدى إلى هلاك عدد كبير من المرتزقة الأجانب من بينهم كولومبيين وأوكرانيين.

ردود فعل سودانية غاضبة من التدخل الأجنبي بالسودان



وكانت التقارير الإعلامية التي تثبت تورط دول عدّة ومرتزقة أوكران وكولومبيين وأفارقة، في الحرب بالسودان، قد أثارت الغضب في الداخل السوداني والذي تجلى بردود فعل رسمية وشعبية ومطالبات بمحاكمة المتورطين. ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على التدخل الأجنبي بشؤون الدول الأفريقية على السودان فقط، بل تعداه لعدّة دول أفريقية أبرزها دول الساحل.

موسى هلال يعبر عن رفض التدخل الأجنبى فى السودان



في سياق متصل، قال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني: "قمنا في مجلس الصحوة الثوري السوداني ومن منطلق حرصنا على حقوق الشعب السوداني ورفضنا لكل أشكال التدخل الأجنبي والأجندات التي جاء بها متمردو الدعم السريع بتوجيه مناشدة الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بكل أشكال التواجد الأجنبي والارتزاق، وسنعمل بكل الطرق لتطهير السودان من كل هذه المظاهر التي عاثت فسادًا في السودان لتحقيق أجندات جهات يعلمها الجميع".



وأضاف هلال: "قامت بالأمس القوات المسلحة بتطهير مدينة الفاشر من بعض المرتزقة من كولومبيا وأوكرانيا، وهذا ما نتحدث عنه في مناشدتنا للمحكمة الجنائية الدولية، فالتواجد الأجنبي خصوصًا على جبهة الفاشر الصامدة في وجه العدوان، وبمجال الطائرات المسيرة سواء في التحكم والإدارة أو التدريب، أصبح لا يطاق والدلائل والشواهد عليه أصبحت واضحة للجميع وليست سرًا".



وكان مجلس الصحوة الثوري السوداني في وقت سابق قد تقدم بطلب عاجل للتحقيق في تجنيد المرتزقة الأجانب في السودان وتوجيه الاتهام للمتورطين، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشامل فيما يخص هذا الملف، وتوجيه تهم رسمية لكل المتورطين والمشاركين في عمليات تجنيد وتمويل ونقل وتوظيف المرتزقة، سواءً أكانوا أفرادًا أم قادة عسكريين في "الدعم السريع"، أم جهات ودولًا ترسلهم، ومساءلة الجهات الأمنية والعسكرية وأي جهات أخرى تثبت تورطها في هذه العمليات التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.



وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء السوداني كامل ادريس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة المتطورة لمليشيا "الدعم السريع" الإرهابية وإدانتها وتجريمها وتصنيفها مجموعة إرهابية ووقف تدفقات المرتزقة".



مرتزقة كولومبيين يشاركون بصفوف الدعم السريع



وكانت صحيفة "لاسيلا فاسيا" الكولومبية قد كشفت في مارس الماضي، عن وجود مرتزقة كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات "الدعم السريع" في السودان ويتقاضون رواتب من دول عربية.



وحسب ما أوردت الصحيفة حينها، فإن المرتزقة الكولمبيين يتقاضون راتب شهري يقدر بـ 3000 دولار أمريكي للفرد. وفقًا للصحيفة فإن شركة "جي إس إس جي" التي يقع مقرها في أحد العواصم الخليجية، تديرعملية توريد المرتزقة الكولومبيين، وتعمل مع شركة "إيه فور إس آي" الكولومبية لتجنيد المقاتلين الكولومبيين، وتتم إدارة هذه العملية بقيادة العقيد الكولومبي المتقاعد ألفارو كيخانو.



وكانت تقارير لاحقة تحدثت عن تلقي المقاتلين الكولومبيين لتدريبات على يد خبراء عسكريين أوكرانيين في دولة مولدوفيا قبل إرسالهم للسودان عن طريق الدول العربية المشار لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.