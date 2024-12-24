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محافظات

"مخاطر زواج القاصرات" ندوة توعوية بمدرسة النور للمكفوفين بالبحيرة (صور)

ندوة توعوية بمحافظة
ندوة توعوية بمحافظة البحيرة، فيتو

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة أحمد فرغلي ندوة توعوية بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" لتنمية الإنسان.


 

وكان ذلك بحضور رضا إسماعيل، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، والشيخ إبراهيم منصور، ممثل الأزهر الشريف، آمال عودة - مديرية المدرسة، نشوى إسماعيل، ممثل الإدارة الصحية مديحة أبو شعرة - عضو المجتمع المدني أميمة المسيري، مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل.


أهم التحديات التي تواجه الأسر في محافظة البحيرة

حيث تناولت الندوة أهم التحديات التي تواجه الأسر في محافظة البحيرة، مثل الزواج المبكر وزواج القاصرات، كما تم التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وأهمية الحد من الممارسات الضارة وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى قضايا الهجرة غير الشرعية.


 

 

أهداف مبادرة 1000 يوم ذهبية

كما تم التوعية بمخاطر الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الحياة الاجتماعية والأسرية وايضًا إسقاط الضوء على مبادرة "1000 يوم ذهبية" التي تهدف إلى تحسين صحة الأطفال، مع التركيز على التغذية السليمة، الوقاية من الأمراض الموسمية.

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البحيرة ندوة توعوية المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة زواج القاصرات الزواج المبكر

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