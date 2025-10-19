الأحد 19 أكتوبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تريده؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الدكتور على فخر أمين
الدكتور على فخر أمين الفتوى، فيتو

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر الدكتور علي فخر أمين الفتوى، على سؤال من فتاة تُدعى نور من الشرقية، قالت فيه إن شقيقها غاضب عليها منذ سبعة أشهر، بسبب رفضها لعريس تقدّم لها، وتساءلت: «هل عليّ وزر؟»

حق الفتاة في اختيار زوجها
 

أمين الفتوى أوضح خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن رفض الفتاة لعريس لا ترغب فيه ليس عليه وزر، مؤكدًا أن الشرع يكفل للمرأة حقها الكامل في القبول أو الرفض، سواء كانت بكرًا أو ثيّبًا.

الزواج القسري مرفوض شرعًا
 

وأضاف الدكتور علي فخر أن إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تريده حرام، وقد يترتب عليه مشكلات أسرية خطيرة وربما يؤدي إلى الطلاق، مشددًا على أن الزواج لا يُبنى على الإكراه، بل على القبول والرضا المتبادل بين الطرفين.

النصيحة لا تعني الإجبار
 

وأشار أمين الفتوى إلى أن للأهل والأخ حق النصيحة والإرشاد من باب الحرص على مصلحة الفتاة، لكن ليس من حقهم إجبارها، مؤكدًا أن القرار النهائي في اختيار الزوج يعود للفتاة نفسها، والشرع يؤكد أن «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وبرضا الزوجين».

