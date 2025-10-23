الخميس 23 أكتوبر 2025
إغلاق مزلقان الكاراتيه في قنا 15 يوما

مزلقان قطار
مزلقان قطار

أعلنت رئاسة مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، بأنه قد تقرر إغلاق مزلقان الكراتية لمدة ١٥ يوما، بدءً من الساعة ٧ صباحا يوم ٢٠٢٥/١٠/٢٦ حتى الساعة ٧ صباحا يوم ۲۰۲5/۱۱/۱۰.

وأكدت أن الإغلاق يهدف لاستكمال أعمال تجديدات السكك الحديدية بالخطين الطالع والنازل الطوالي خط القاهرة - السد العالى إلى أن تكون المزلقانات البديلة لعبور السكة الحديد هى مزلقان الشيخية من الناحية البحرية بالكم ٦٣١,٨٥٠ ومزلقان الحراجية من الناحية القبلية بالكم ٦٣٥,٦٥٠ أثناء فترة غلق المزلقان. 

