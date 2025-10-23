إغلاق مزلقان الكاراتيه في قنا 15 يوما

أعلنت رئاسة مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، بأنه قد تقرر إغلاق مزلقان الكراتية لمدة ١٥ يوما، بدءً من الساعة ٧ صباحا يوم ٢٠٢٥/١٠/٢٦ حتى الساعة ٧ صباحا يوم ۲۰۲5/۱۱/۱۰.

وأكدت أن الإغلاق يهدف لاستكمال أعمال تجديدات السكك الحديدية بالخطين الطالع والنازل الطوالي خط القاهرة - السد العالى إلى أن تكون المزلقانات البديلة لعبور السكة الحديد هى مزلقان الشيخية من الناحية البحرية بالكم ٦٣١,٨٥٠ ومزلقان الحراجية من الناحية القبلية بالكم ٦٣٥,٦٥٠ أثناء فترة غلق المزلقان.

