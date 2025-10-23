الخميس 23 أكتوبر 2025
إصابة 15 شخصًا إثر حادث سير على صحراوي قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 15 شخصًا، اليوم الخميس، إثر انحراف أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي مركز قنا، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بانحراف أتوبيس تابع لشركة سفريات على الطريق الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث حتى الآن عن إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، جراء انحراف أتوبيس تابع لشركة سفريات في مركز قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الجريدة الرسمية