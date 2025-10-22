محافظ قنا يبحث تسريع العمل في ملفات التقنين والتصالح

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة معدلات الأداء وسبل تسريع وتيرة العمل في ملفي التقنين والتصالح، باعتبارهما من الملفات الحيوية التي تمس مصالح المواطنين وتحافظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي مدير وحدة استرداد الأراضي، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي ملفي التقنين والتصالح بالمراكز والمدن.

ملف التقنين بقنا

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين بمختلف المراكز، وما تم إنجازه من معاينات وإجراءات تمهيدًا لإبرام العقود مع المواطنين الجادين، وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة، مع التأكيد على مد فترة التعاقدات للتيسير على المواطنين الجادين في إنهاء الإجراءات.

وأكد محافظ قنا أهمية العمل الميداني والمتابعة على أرض الواقع للتحقق من وضعية إشغال الأراضي، خاصة الواقعة على طريق قفط – قنا وتقاطعات المثلث الذهبي، موجها بمراجعة عينات عشوائية من الأراضي – لاسيما ذات المساحات الكبيرة – للتأكد من استغلالها الفعلي سواء بالزراعة أو بالسكن، بما يحد من أي ممارسات غير قانونية، كما شدد على سرعة استرداد الأراضي الفضاء وتسليم إحداثياتها إلى وحدة استرداد الأراضي.

ومن جانبه، أوضح مينا رزيقي مدير وحدة استرداد الأراضي، أن العمل يسير وفق خطة واضحة، وقد تم إنجاز نسبة كبيرة من المهام المطلوبة في هذا الملف الحيوي.

كما تناول الاجتماع مقترح المحافظ بشأن إسناد أعمال المقاول الثانوي في مجالات الرصف، والتجميل، والدهانات، وأعمدة الإنارة، بما يمنح مرونة وسرعة في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، موجهًا بإزالة أية معوقات قد تعرقل سير العمل.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أهمية المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز ورفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط والتعاون لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الملفات المفتوحة بما يحقق الصالح العام ويخدم المواطن والدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.