7 طالبات يتعرضن لاضطراب نفسي في مدرسة بإيتاي البارود بعد وفاة زميلتهن

​شهدت مدرسة الشهيد هيثم سامي الثانوية الفنية بنات في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة، حيث أُصيبت سبع طالبات بحالة اضطراب نفسي جماعي، نتيجة الحزن الشديد على وفاة زميلة لهن في المدرسة كانت قد فارقت الحياة يوم أمس.

اسماء الطالبات المصابين

​تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور تم نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ​وقد تبيَّن أن الطالبات المصابات، وجميعهن يبلغن من العمر 16 عامًا، هن ​شيماء سمير عمران، شهد حسام عشري،​ملك خيري السعدني، ​خلود حسام راتب، ​سندس جمعة أبو اليزيد، ​صفاء ممدوح البستاوي، رودينا علاء النجار

تقديم الفحوصات الطبية اللازمة

حيث تم الاطمئنان علي الطالبات بتقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للطالبات في المستشفى للتعامل مع حالتهن النفسية، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.