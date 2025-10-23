إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى التابعة لمركز قنا، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقرية الشيخ عيسى، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته وأسبابه.

