وزير الإسكان يبحث مع وفد وزارة شئون البلديات السعودية التعاون المشترك

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، يوسف بن عبدالعزيز الدهش - وكيل وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني السعودي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسفارة السعودية في القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالوفد السعودي ومواصلة تبادل الخبرات بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك قصص نجاح خلال الـ10 سنوات الماضية في التجربة العمرانية المصرية والتي ساهمت في زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 14%، مستعرضًا الجهود المبذولة في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجهود توفير الدعم للمواطنين المستفيدين من المبادرة، والتي نالت إشادة الكثير من الدول باعتبارها تجربة ثرية جدًا في توفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأبدى وزير الإسكان استعداده التام لتبادل الخبرات بالتجربة المصرية العمرانية فيما يخص المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" متضمنة كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع الجمهورية.

وخلال اللقاء، وجه المهندس شريف الشربيني، مسئولي وزارة الإسكان، بإعداد جولة ميدانية للوفد السعودي بعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والاطلاع على مختلف المراحل من أعمال إنشائية وتوفير الخدمات.

ومن جانبه أشاد أعضاء الوفد السعودي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة في أزمنة قياسية، وفى مختلف المجالات، مؤكدين أن لديهم اهتمامًا كبيرًا بالتجربة العمرانية المصرية، والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار في المجالات المختلفة.

