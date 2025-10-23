عقب سيجارة يتسبب في اندلاع حريق بورشة كاوتش بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في ورشة كاوتش بالعجوزة، وتسبب في مصرع ربة منزل وابنتها وإصابة زوجها.

وكشفت المعاينة الأولية أن عقب سيجارة وراء اندلاع الحريق، الذي تسبب في حريق محتويات الورشة ومصرع شخصين وإصابة آخر، وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء تواجد الزوج مع زوجته وبصحبتها ابنته، وأثناء قيامه بتفريغ زجاجة بنزين قام بإشعال سيجارة، ليشتعل البنزين وتنتشر النيران بشكل سريع، مما تسبب في نشوب الحريق وانتشار النيران داخل إطارات السيارات الموجودة بالورشة.

حريق ورشة كاوتش بالجيزة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل ورشة، وعلى الفور أمر اللواء محمد مدى أبوشميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتوجيه رجال الأمن والدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

ومن خلال المعاينة والفحص، تبين نشوب حريق داخل ورشة لإصلاح إطارات السيارات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة مالك الورشة، بينما لقيت زوجته وابنته مصرعهما متأثرتين بإصابتهما، وتم نقل الضحيتين إلى مشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.