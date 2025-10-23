إصابة شخص في حريق مطعم بالدقهلية

أصيب شاب في العقد الثالث من عمره في حريق بمطعم في منشية النصر كفر التبن مركز شربين في الدقهلية.

إصابة شخص في حريق مطعم في شربين بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مطعم وإصابة شخص.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحريق وسيارتين من قوة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ونقل مصاب بسيارة الإسعاف لمستشفي شربين.

وتبين إصابة محمد أحمد أحمد يوسف 31 سنة، ومقيم بالنجايرة كفر التبن مركز شربين، بحرق بالذراع الأيمن.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

