الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخص في حريق مطعم بالدقهلية

حريق في مطعم بشربين،
حريق في مطعم بشربين، فيتو

أصيب شاب في العقد الثالث من عمره في حريق بمطعم في منشية النصر كفر التبن مركز شربين في الدقهلية.

إصابة شخص في حريق مطعم في شربين بالدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مطعم وإصابة شخص.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحريق وسيارتين من قوة الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ونقل مصاب بسيارة الإسعاف لمستشفي شربين.

وتبين إصابة  محمد أحمد أحمد  يوسف 31 سنة، ومقيم بالنجايرة كفر التبن مركز شربين، بحرق بالذراع الأيمن.
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الحماية المدنية النيابة العامة السيطرة علي الحريق مستشفي شربين شرطة النجدة حريق بمطعم الأجهزة الأمنية

