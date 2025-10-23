الخميس 23 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

عارفة عبد الرسول والدة أحمد العوضي في "شمشون ودليلة"

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول ضمن أحداث فيلم شمشون ودليلة الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر.

وتلعب عارفة عبد الرسول خلال أحداث العمل شخصية والدة أحمد العوضي.

فيلم شمشون ودليلة

وكان قد بدأ النجم أحمد العوضي والنجمة مي عمر تصوير أولى المشاهد داخل لوكيشن "شمشون ودليلة" واحتفلوا ببدء التصوير وسط حضور صناع العمل المنتج كريم السبكي والممثل الشاب أحمد عصام السيد والمخرج رؤوف السيد وغيرهم العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام المقبل.

أكد السبكي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لخروجه بأفضل صورة إنتاجية، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًا الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك، في إطار السعي لتقديم عمل بمواصفات عالمية.

 

وأضاف السبكي في تصريحات خاصة: "الفيلم مشروع كبير،  والميزانية المرصودة تعكس طموحنا في تقديم عمل مختلف ومميز للجمهور".

ويعد هذا هو أول تعاون سينمائي بين مي عمر وأحمد العوضي، فيما يجمع النجمين في إطار قصة رومانسية مشوقة مستوحاة من أسطورة "شمشون ودليلة" الشهيرة، ولكن برؤية عصرية تناسب الذوق العام والجمهور المصري والعربي.

عصام السقا يساند أحمد العوضي ضد عصابة مافيا في شمشون ودليلة

