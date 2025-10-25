السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد توقعات بحسم القائمة الوطنية، ضوابط فوز القوائم الانتخابية بانتخابات النواب

نصاب الفوز في انتخابات
نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب، فيتو

أيام قليلة تفصلنا عن إجراء انتخابات مجلس النواب، والتي تشهد منافسة في جميع الدوائر على المقاعد الفردية، وكذلك وجود أكثر من قائمة في بعض القطاعات.

توقعات بفوز القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 

وتشير التوقعات إلى أن القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم 12 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي الأقرب لحسم مقاعد القائمة في جميع القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية.

 

ضوابط الفوز في انتخابات مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، ضوابط الفوز في الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

 

ويعتبر فائزا كل من؛ حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

 

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

 

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

 

نصاب فوز القوائم في انتخابات مجلس النواب 

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.

 

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

موقف المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

فيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

 

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

 

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب القائمه الوطنية القائمه

مواد متعلقة

اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب

الشعب الجمهوري يجتمع بمرشحيه بالقائمة الوطنية لمجلس النواب 2025

اجتماع تنظيمي تحت "شعار المواطن أولا"، كواليس أحدث استعدادات حزب العدل لمعركة النواب

تفاصيل الملتقى التنظيمي الأول لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات مجلس النواب

ads

الأكثر قراءة

منزوع الرحمة، صاحب عقار يصفع "مسن" مريضا بالقلم لإجباره على ترك شقته في السويس (فيديو)

تصل إلى 26 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

تحطم جزئي في باخرة سياحية بعد اصطدامها بمحور كلابشة بنيل أسوان

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

خدمات

المزيد

انخفاض كبير يصل إلى 3470 جنيها، بشرى سارة عن أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بعد توقعات بحسم القائمة الوطنية، ضوابط فوز القوائم الانتخابية بانتخابات النواب

تصل إلى 26 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية