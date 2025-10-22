اجتماع تنظيمي تحت "شعار المواطن أولا"، كواليس أحدث استعدادات حزب العدل لمعركة النواب

في إطار استعداداته النهائية لخوض انتخابات مجلس النواب، عقد حزب العدل اجتماعًا تنظيميًا موسعًا بمقر الأمانة المركزية، بحضور النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، وأحمد القناوي الأمين العام، وعدد من المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية.

أسباب الانخراط في الانتخابات البرلمانية

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحزب أن "العدل" يخوض السباق الانتخابي برؤية واضحة جرى إعدادها على مدار السنوات الماضية، تقوم على الجمع بين المنافسة على المقاعد الفردية والقوائم، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا وفاعلًا للحزب داخل المجلس المقبل.

وأوضح إمام أن العدل يدخل الانتخابات تحت شعار "معركة من أجل المواطن أولًا"، انطلاقًا من إيمانه العميق بالمشاركة السياسية، وضرورة التنوع في الرؤى والأفكار التي تثري الحياة الحزبية والنيابية.

من جانبه، أشار أحمد القناوي أمين عام الحزب إلى أن العدل حرص على اختيار مرشحين يمتلكون الكفاءة والقدرة على ترجمة رؤية الحزب وبرامجه إلى سياسات واقعية تخدم المواطنين، وتدعم حضور الحزب في القضايا التشريعية والرقابية.

وأضاف القناوي أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا ميدانيًا مكثفًا وتنسيقًا متواصلًا بين المرشحين والأمانة المركزية، مشيرًا إلى أن المرشحين بدأوا بالفعل التواصل المباشر مع المواطنين لعرض برامجهم الانتخابية ومناقشة أولويات دوائرهم.

صورة حزب العدل في المحافظات

وتناول الاجتماع كذلك آليات الدعم الفني والإعلامي للمرشحين، وسبل توحيد الرسالة الانتخابية للحزب في مختلف المحافظات، بما يعزز صورته كقوة سياسية تعمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام الاجتماع، شدد قيادات الحزب على أن "العدل" يخوض الانتخابات بعزم ومسؤولية، واضعًا نصب عينيه هدف تعزيز الثقة بين المواطن والحزب، وإعادة الاعتبار للعمل البرلماني القائم على المعرفة والمساءلة وخدمة الناس.

ويعد حزب العدل أحد أبرز الأحزاب التي نشأت في أعقاب ثورة يناير، حيث تأسس عام 2011 على يد مجموعة من الشباب المستقلين، واضعًا على عاتقه هدف إعادة بناء السياسة المصرية على أسس من العدالة الاجتماعية والمواطنة والمشاركة..

وخلال السنوات الأخيرة، عمل الحزب على تطوير هياكله الداخلية وبناء كوادر قادرة على خوض المنافسات الانتخابية بفاعلية، مستندًا إلى شبكة من المكاتب التنفيذية في المحافظات، وإلى تواجد متزايد في القضايا العامة، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم وتمكين الشباب.

ويأتي هذا الاجتماع التنظيمي في توقيت سياسي مهم، مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، التي تشهد نشاطًا متزايدًا من مختلف القوى الحزبية، في ظل دعوات رسمية لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع التعددية داخل الحياة البرلمانية.

