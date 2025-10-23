الداخلية تقرر إبعاد 4 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إبعاد 4 أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمنت قرارات وزير الداخلية، أرقام 1720 و1721 و1722 و1723 لسنة 2025، والمتضمنة إبعاد أربعة أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاءت القرارات استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وتعديلاته اللاحقة، وإلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي أوصت بإبعاد المذكورين.

ونصت القرارات على ما يلي:

القرار رقم 1720 لسنة 2025: إبعاد حسام سهيل كوزم، سوري الجنسية، مواليد 11 أغسطس 1989.

القرار رقم 1721 لسنة 2025: إبعاد مطيع عبد السلام أحمد سند، يمني الجنسية، مواليد 1 يناير 1985.

القرار رقم 1722 لسنة 2025: إبعاد عمار أحمد محمد إبراهيم، سوداني الجنسية، مواليد 5 أغسطس 1975.

القرار رقم 1723 لسنة 2025: إبعاد ANASSI HAMZA MBANZA، بوروندي الجنسية، مواليد 1 يناير 1984.

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد بها.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الأمن القومي ومراعاة اعتبارات الصالح العام في ما يتعلق بإقامة الأجانب داخل البلاد.

