فرقة LE SSERAFIM تستعد لإصدار ألبوم "Spaghetti" بمشاركة j-hope (فيديو)

تستعد فرقة الكيبوب LE SSERAFIM لإطلاق أغنية لمعجبيها ضمن ألبومها المنفرد القادم "Spaghetti"، والذي يشهد تعاونا جديدا مع j-hope عضو فرقة BTS.

وأعلنت الفرقة مساء أمس الإثنين الموافق 20 أكتوبر، عن الموعد المحدد لجولتها في أمريكا الشمالية لخريف 2025، كما تم التأكيد أن J-hope سيشارك في الألبوم الجديد، ليكون أول تعاون له على الإطلاق مع فرقة فتيات.

وتم الكشف عن الخبر عبر مقطع فيديو تشويقي حماسي على يوتيوب بعنوان "The Kick"، ظهر فيه j-hope مرتدي زي ونظارات شمسية مستوحاة من فيلم "Matrix"، تحت أضواء متقطعة. وفي نهاية الفيديو، حصل المعجبون على لمحة من الأداء الصوتي لأعضاء LE SSERAFIM بالاشتراك مع j-hope.

من المقرر طرح ألبوم "Spaghetti" يوم 24 أكتوبر. ويأتي هذا الإصدار بعد ألبوم الفرقة المصغر "Hot EP" الذي احتل المركز التاسع في قائمة Billboard 200.

عودة BTS المرتقبة في عام 2026

بالإضافة إلى عمله مع فرقة LE SSERAFIM، يعمل j-hope حاليًا للتحضير لعودة فرقة BTS في عام 2026، إلى جانب زملائه في الفرقة RM، Jin، Jimin، Jung Kook، Suga، وV.

بعد أن أنهى الأعضاء السبعة خدمتهم العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية، سارعوا إلى التلميح باستئناف الأنشطة بكامل أعضاء الفرقة العام المقبل. وكشف العضو RM مؤخرًا أن حدث كبير سيقام في مارس، قائلًا في حفل "Love Your W" لمجلة W Korea: "علينا أن نواصل التحضير للألبوم، سنصور صور الألبوم ونصور الفيديو الموسيقي. يرجى الترقب لأواخر مارس".

وأضاف j-hope مازحا في ذلك الوقت: "لقد مر وقت طويل، هل يجب أن نبدأ تدريب الرقص مرة أخرى؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.