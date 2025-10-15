نسخ ولصق مقزز، فنانة فرنسية تتهم نجمة فرقة I-DLE بالسطو على أعمالها

وجهت الفنانة الفرنسية Yseult، التي أحيت مؤخرًا حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، انتقادًا علنيًّا لاذعًا لفيديو موسيقي لنجمة الكيبوب وفرقة I-DLE، متهمة إياها بالسرقة الفنية والسطو على عملها.

ويأتي ذلك بعد أن آثار الفيديو الموسيقي لأغنية "DAMDADI" (담다디) جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو تعاون حديث بين المنتج آر.تي وعضوة فرقة I-DLE سويون، حيث سارع مستخدمو الإنترنت إلى الإشارة لتطابق صارخ بين مشاهد من فيديو "DAMDADI" وأحد الأعمال المصورة السابقة للفنانة إيزولت.

وقد انتشرت صور ومقاطع عبر المنصات تبرز لقطات شبه متطابقة، مثل مشهد السير في ممر طويل أو مشهد إسقاط رف للكتب.

إيزولت تندد: "صناعة الكيبوب تمتص الثقافة السوداء"

وردت إيزولت بشكل مباشر وحاد عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: "هذا النوع من النسخ واللصق مقزز. لطالما مصت صناعة الكيبوب الحياة من الثقافة السوداء كالمصاصي الدماء."

وسرعان ما لاقى تعليقها انتشار واسع، ما أشعل نقاش حاد حول الاستيلاء الثقافي، والأصالة البصرية، وأخلاقيات صناعات الموسيقى العالمية.

من جانبه، اعترف المخرج هونج مينهو، الذي أشرف على فيديو "DAMDADI"، بوجود التشابه، مصرحا: "صحيح أننا استوحينا من صور إيزولت البصرية. لكن هذا لا علاقة له بفنانة الكيبوب نفسها".

ورغم اعترافه واعتذاره، تستمر ردود الفعل الغاضبة. حيث رفض الحساب الذي أشار لأول مرة إلى أوجه التشابه دفاع "الإلهام"، مجادلا: "هذا ليس إلهام، بل هو سرقة. اذكروا المصدر أو أزيلوا الفيديو".

