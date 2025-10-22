روسيا تجري تدريبات نووية، ورئيس الأركان الفرنسي يحذر من حرب وشيكة مع موسكو

قال رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فابيان ماندون، اليوم، أن "الهدف الأول الذي حددته للقوات المسلحة هو أن تكون جاهزة لصدمة خلال ثلاث أو أربع سنوات في مواجهة ​روسيا​.

رئيس الأركان الفرنسي يحذر من حرب مع روسيا

وأكد في كلمة أمام أعضاء لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، أن "روسيا قد تسعى لمواصلة الحرب في قارتنا، وهذا هو العنصر الحاسم لما أعد له"، معتبرًا أن "روسيا لا يمكنها إخافتنا إذا ما أردنا الدفاع عن أنفسنا".

وكانت قد حذرت ​الاستخبارات الألمانية​، الأسبوع الماضي، من أن “روسيا مستعدة للدخول في نزاع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي ”الناتو".

الكرملين يعلن عن إجراء تدريبات للقوات النووية

من جهة أخري، أعلن الكرملين أن روسيا أجرت تدريبا لـ القوات النووية الاستراتيجية تحت الإشراف الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين شمل صنوفها البرية والبحرية والجوية، وأُنجزت جميع مهامه بنجاح.

وقال الكرملين، أن التدريب تضمّن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، من بينها صاروخ من طراز "يارس" أُطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية واستهدف ميدان كورا للصواريخ في كامتشاتكا، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من الطراد النووي "باريانسك" في بحر بارنتس.

كما شاركت في التمرين طائرات استراتيجية من طراز Tu-95MC، التي أطلقت صواريخ كروز جوية، في حين قدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرا مباشرا لبوتين حول سير التدريب.

وأكد الكرملين أن جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، مشيرا إلى أن التمرين هدف أيضا إلى اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية، تحت مراقبة مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي.

