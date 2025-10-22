الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الاتحاد الأوروبي يصادق على الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا

صادق الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، علي الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا.

 

روسيا لا تريد السلام وحزمة عقوبات جديدة في الطريق

ويوم الإثنين، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن روسيا لا تُظهر أي نية حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا خلال هذا الأسبوع.

وقالت كالاس في تصريحاتها إن "حل الصراع في أوكرانيا يجب أن يكون جذريًا وطويل الأمد ويضمن السلام"، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى تسوية دائمة تُنهي أسباب النزاع وليس مجرد وقف مؤقت للقتال.

 

الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم كييف سياسيًا واقتصاديًا

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم كييف سياسيًا واقتصاديًا، مع التركيز على فرض مزيد من الضغوط على موسكو لدفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة أوكرانيا.

