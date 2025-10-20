الإثنين 20 أكتوبر 2025
كايا كالاس: روسيا لا تريد السلام وحزمة عقوبات جديدة في الطريق

كايا كالاس
كايا كالاس

 أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن روسيا لا تُظهر أي نية حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه لاعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا خلال هذا الأسبوع.
وقالت كالاس في تصريحاتها إن "حل الصراع في أوكرانيا يجب أن يكون جذريًا وطويل الأمد ويضمن السلام"، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى تسوية دائمة تُنهي أسباب النزاع وليس مجرد وقف مؤقت للقتال.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم كييف سياسيًا واقتصاديًا، مع التركيز على فرض مزيد من الضغوط على موسكو لدفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة أوكرانيا.

