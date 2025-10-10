أمين الناتو: مناورات الحلف السنوية للردع النووي تبدأ 13 أكتوبر

قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اليوم الجمعة، إن مناورات الحلف السنوية للردع النووي ستبدأ في 13 أكتوبر الجاري.

ضمان بقاء الردع النووي موثوقا وآمنا ومضمونا وفعالا

وأضاف أمين عام حلف الناتو: “التدريبات تساعد على ضمان بقاء الردع النووي موثوقا وآمنا ومضمونا وفعالا.. المناورات النووية إشارة واضحة إلى أي خصم محتمل بأن الحلف قادر على حماية جميع أعضائه والدفاع عنهم ضد أي تهديد”.

ترامب يطالب دول الناتو بإسقاط الطائرات الروسية إذا دخلت المجال الجوي للحلف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: على دول الناتو إسقاط الطائرات الروسية إذا دخلت المجال الجوي للحلف.

وأضاف ترامب: أعطينا الأموال لأوكرانيا وهم قاتلوا بشجاعة وعلى أوروبا أن تتوقف عن شراء النفط من روسيا.

وتابع ترامب في كلمته: مشاركة طائرات أمريكية في إسقاط طائرات حربية روسية تدخل أجواء الناتو أمر يعتمد على الظروف.

وقال ترامب إن خطابه الذي استمر قرابة الساعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاقى استقبالا جيدا، معربا عن أمله في أن "يخصص الجميع الوقت" للاستماع إليه.

