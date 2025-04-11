قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات النووية الاستراتيجية تضمن أمن روسيا، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

وحشية الضربات الروسية اليومية

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي: "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل.. العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

محادثات روسيا والولايات المتحدة في السعودية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم في أوكرانيا.

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