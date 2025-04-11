الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: القوات النووية الاستراتيجية تضمن أمن روسيا

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات النووية الاستراتيجية تضمن أمن روسيا، وذلك وفقا لشبكة «العربية».

 

وحشية الضربات الروسية اليومية

 من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إن وحشية الضربات الروسية اليومية تظهر مدى عدم اهتمام بوتين بالدبلوماسية.

وأضاف زيلينسكي: "منذ أسابيع تلقينا اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق نار غير مشروط، وكان رد روسيا بالمسيرات والصواريخ والقنابل.. العقوبات على روسيا ضرورية ونحن بحاجة إلى مزيد من قوات الدفاع الجوي".

 

محادثات روسيا والولايات المتحدة في السعودية

 وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة حققت الكثير من التقدم في أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوتين الرئيس الروسي القوات النووية الاستراتيجية زيلينسكي روسيا روسيا والولايات المتحدة أوكرانيا

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين

أوكرانيا: علينا مواجهة روسيا بالقوة حتى تتعامل مع السلام بجدية

أول تعليق من أمريكا على المفاوضات مع روسيا بإسطنبول

روسيا تسقط 23 مسيرة أوكرانية في كورسك وبيلجورود

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على أنباء رحيل عبد الله السعيد بنهاية الموسم

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

العثور على جثة رضيعة تتدلى من شجرة بحبلها السري في بولاق الدكرور

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

رد جديد من الزمالك حال رفض زيزو المثول للتحقيق

قفزة جنونية في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

الأهلي يوافق على رحيل وسام أبو علي عقب مونديال الأندية

تعليق مفاجئ من جوارديولا على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

شرطي ألماني يقتل أفراد عائلته قبل أن ينتحر، ما القصة؟

استطلاع رأي: ارتفاع الأسعار يتصدر مخاوف الأمريكيين

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الجمعة

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أبرز ملاحظات البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

الصلاة عماد الدين، تعرف على شروط صحتها وأهميتها في الإسلام

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية