الخميس 23 أكتوبر 2025
كليب «ترند» لـ دوللي شاهين يحقق أول مليون مشاهدة على يوتيوب

دوللي شاهين
دوللي شاهين

حقق كليب «ترند» للمطربة اللبنانية دوللي شاهين  الذي طرحته خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» أول مليون مشاهدة.

وأعربت المطربة دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة ولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.

أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

 

