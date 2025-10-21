الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن موقفها من المعاكسات، قائلة:"أنا مش بتعاكس في الشارع، بس في حياتي فيه ناس بتحاول، لكني ما بسمحش لحد يتعدى حدوده. أوقات بيكون الكلام لطيف مش أكتر".

 

وأضافت هنا الزاهد مازحة عن موقف طريف تعرضت له:"مرة حد كلّمني في شغل، بس صوته ما عجبنيش خالص، كنت أجريسف جدًا، صوته كان عامل كأنه نايم فقلت له: إنت نايم ولا إيه؟ فصديته على طول".

الحب بطريقة مختلفة

وعن تعاملها مع الإعجاب، قالت هنا الزاهد بصراحة:"لما أكون معجبة بحد، أتعامل معاه وحش جدًا، علشان ما أظهرش له اللي جوايا، مش ببيّن إعجابي أبدًا. ومعنديش وقت للتسلية، الوقت كله للشغل".

هنا الزاهد: لا أفكر في الزواج حاليًا

وأوضحت هنا الزاهد خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على “إم بي سي مصر”، أنها تركز في حياتها المهنية حاليًا:"مبفكرش في الجواز دلوقتي، مركزة في الشغل. لكن طبعًا أي بنت بتحلم يكون عندها عيلة وأطفال.. إنما أنا مش مرتبطة عاطفيًا بأي شخص الفترة دي".

تجربة نفسية مع «إقامة جبرية»

وعن أصعب أدوارها، كشفت هنا عن كواليس شخصية السيكو في مسلسل إقامة جبرية:"دي كانت شخصية معقدة جدًا، وعلشان أتقنها رُحت لطبيب نفسي مرة واحدة في حياتي، كنت عايزة أفهم الحالة دي كويس وأعيشها صح".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد عمرو أديب برنامج “الحكاية اخبار الفن

مواد متعلقة

بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"

هنا الزاهد: مسلسل «إقامة جبرية» أفضل أعمالي وغيرت شخصيتى بالكامل.. وكنت هموت غريقة بسبب فيلم «الشاطر» ( حوار )

هنا الزاهد: تدربت على ألعاب السيرك في فيلم الشاطر

الأكثر قراءة

حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما

فكر خارج الصندوق، بشارة بحبح يوجه رسالة مؤثرة إلى أهالي قطاع غزة

نصيحة أم تهديد، ياسين منصور يكشف نص رسالته التي غيرت موقف الخطيب من التنحي عن رئاسة الأهلي

أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

قرار عاجل ضد المتورطين في قضية شيكات المطربة بوسي

ياسين منصور: سيد عبد الحفيظ رجل المرحلة وابتعدت أيام حسن حمدي لأنهم اعتبروني "شوال فلوس"

بيان عاجل بشأن تصريحات وزير العمل في برنامج "حديث القاهرة"

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفراشة الملونة في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية