ثقافة وفنون

الفنانة عايدة فهمي تحتفل بزفاف ابنها في أجواء مليئة بالفرح

حفل زفاف عايدة فهمي
حفل زفاف عايدة فهمي

احتفلت الفنانة عايدة فهمي بحفل زفاف ابنها وسط أصدقائها من الوسط الفني في أجواء مبهجة.

وحضر حفل زفاف نجل عايدة فهمي كل من؛ أشرف زكي، أحمد صيام، سامح الصريطي محمد صلاح وسهر الصايغ  وغيرهم.

وفي وقت سابق، كانت عبرت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بتكريم نقابة المهن التمثيلية لها مؤخرًا بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون عن مسرحية فريدة.

وقالت عايدة فهمي لـ فيتو إن هذا التكريم لفتة مهمة جدًّا ومحترمة، وهذا ليس جديدًا على نقابة المهن التمثيلية والنقيب الدكتور أشرف زكي.

 

وأضافت: فخورة جدًّا بهذا التكريم من نقابتي وأعتبره تاجًا على رأسي، وقد رأيت الفرحة في أعين زملائي وفي عيني النقيب أشرف زكي، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنهم وأن أكون خير ممثل للمسرح المصري في المهرجانات المختلفة.

