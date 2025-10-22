أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يتصدر الدوري بعد الفوز على الاتحاد.. الزمالك يشكو جماهير الأحمر لرابطة الأندية.. سيطرة مصرية على ترشيحات الأفضل بأفريقيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 15، بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو، استلمها بن شرقي على صدره وأطلق تسديدة سكنت الشباك، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لينجح بعدها فادي فريد في تسجيل هدف الاتحاد السكندري الوحيد بالدقيقة 69.

أعلن محمد أبو العلا، مقدم برنامج "زملكاوي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد جماهير النادي الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو العلا خلال برنامج زملكاوي:"نادي الزمالك لا يمكن أن يقف صامتًا أمام ما حدث اليوم من جماهير الأهلي في ملعب المباراة، حيث تكرر السباب الجماعي ضد الزمالك بشكل فج ومستفز، وهذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، إدارة النادي برئاسة الكابتن ستتقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة وكرامة نادي الزمالك".

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الكرة الأفريقية عام 2025، والتي شهدت وجود 11 ممثلا لكرة القدم المصرية، في مقدمتهم المنتخب المصري ومديره الفني حسام حسن وقائده محمد صلاح.

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب أفريقي، كما ترشح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لجائزة أفضل مدير فني في القارة، وترشح محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي لجائزة لاعب العام في أفريقيا.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات للمشاركة في إدارة مباريات كأس السوبر المصري.

وضمت القائمة كل من محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.

وتستضيف أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس السوبر المصري، بمشاركة 4 أندية وهي الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز، يوم 6 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي.

يواجه منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب 2025، أزمة عنيفة قبل مواجهات البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

جاءت الأزمة بسبب رابطة الأندية المصرية، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والاتحاد الدولي “فيفا”، خاصة أن كلًا منهم حدد مواعيد مباريات للأندية المصرية تمنع مشاركة نجوم منتخب مصر في البطولة.

تتمثل الأزمة في أن رابطة الأندية المصرية، وضعت مباريات لفريق بيراميدز الذي تواجد منه 7 لاعبين في معسكر منتخب كأس العرب الأخير، يومي 3 و6 ديسمبر في الدوري المصري، فيما يرتبط منتخب مصر بخوض مبارياته في كأس العرب أيام 2 و6 و9 ديسمبر، وهو ما يعني غياب لاعبي بيراميدز عن البطولة في أزمة عنيفة تهدد الفراعنة.

سخرت جماهير الأهلي الموجودة في مدرجات استاد القاهرة، لمتابعة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، من الأزمة المالية التي يتعرض لها المنافس التقليدي نادي الزمالك.

ورددت الجماهير هتافات: “أووووه.. سلفني شكرا”، في إشارة لأزمة المنافس التقليدي وتلقيه تبرعات من رجال أعمال وأعضاء مجلس إدارة.

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مناقشة إدارة النادي لفكرة بيع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، ولا نية مطلقًا للاستغناء عنه في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الحديث عن عروض وصلت من أندية خارجية أو محلية لضم عبد المجيد غير دقيق، وأن مجلس الإدارة لم يفتح هذا الملف من الأساس، خصوصًا في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة فيريرا ببقاء اللاعب ضمن القوام الأساسي.

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، توجيه الشكر للمدير الفني لمنتخب الشباب أسامة نبيه، على ما قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار اتحاد الكرة بعد مناقشة التقرير الفني لمشاركة منتخب الشباب في كأس العالم مع اللجنة الفنية، والاطلاع على تقرير الجهاز الفني.

كشفت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول حدد الدولي الغاني أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث كبديل طويل الأمد للنجم محمد صلاح، مع استعداد النادي للتعاقد مع لاعب بورنموث في يناير المقبل، بعد ظهور بند في عقده يسمح برحيله.

صلاح الذي أضاءت أهدافه ملعب أنفيلد منذ انضمامه إلى النادي في ميرسيسايد عام 2017، يمر بفترة جفاف نادرة، وبدأت الأصوات تتزايد حول خليفته.

