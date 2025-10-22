مصدر بالزمالك يكشف حقيقة بيع حسام عبد المجيد

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مناقشة إدارة النادي لفكرة بيع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، ولا نية مطلقًا للاستغناء عنه في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الحديث عن عروض وصلت من أندية خارجية أو محلية لضم عبد المجيد غير دقيق، وأن مجلس الإدارة لم يفتح هذا الملف من الأساس، خصوصًا في ظل تمسك الجهاز الفني بقيادة فيريرا ببقاء اللاعب ضمن القوام الأساسي.

وأضاف أن إدارة الزمالك تُجهز لعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع حسام عبد المجيد ووكيله من أجل الاتفاق على تفاصيل تجديد عقده، بما يتناسب مع دوره الحالي وتقديرًا لمستواه المميز مع الفريق في الفترة الأخيرة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الزمالك في المرحلة الحالية تركز على الحفاظ على القوام الأساسي من اللاعبين الشباب، الذين يمثلون مستقبل النادي، مع العمل على توفير الاستقرار الفني والإداري استعدادًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

