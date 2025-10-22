المنتخب وحسام حسن ومحمد صلاح، مصر تستحوذ على نصيب الأسد في ترشيحات الأفضل بأفريقيا

منتخب مصر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في الكرة الأفريقية عام 2025، والتي شهدت وجود 11 ممثلا لكرة القدم المصرية، في مقدمتهم المنتخب المصري ومديره الفني حسام حسن وقائده محمد صلاح.

وترشح منتخب مصر لجائزة أفضل منتخب أفريقي، كما ترشح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لجائزة أفضل مدير فني في القارة، وترشح محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي لجائزة لاعب العام في أفريقيا.

حسام حسن، فيتو

بيراميدز مرشح لأفضل نادي افريقي

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في أفريقيا بيراميدز كممثل للكرة المصرية، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق، وترشح أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا.

مدرب بيراميدز مرشح أفضل مدرب إفريقي

كما شهدت قوائم المرشحين للأفضل في أفريقيا تواجد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز بين المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، والكونغولي فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز كمرشح لجائزتي لاعب العام في أفريقيا وأفضل لاعب داخل القارة، وزميليه في بيراميدز المغربي محمد الشيبي والبوركيني بلاتي توريه كمرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

