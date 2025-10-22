الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رياضة

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

سخرت جماهير الأهلي الموجودة في مدرجات استاد القاهرة، لمتابعة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، من الأزمة المالية التي يتعرض لها المنافس التقليدي نادي الزمالك.  

 

 ورددت الجماهير هتافات: “أووووه.. سلفني شكرا”، في إشارة لأزمة المنافس التقليدي وتلقيه تبرعات من رجال أعمال وأعضاء مجلس إدارة.

 

ويخوض الأهلي مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري

فيما يجلس على مقاعد البدلاء للأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، في بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي، والثانية له بشكل عام مع الفريق، بعد أن قاد المارد الأحمر في أولى مبارياته أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

ويسعى توروب إلى تحقيق الانتصار الثاني له مع الفريق، ومواصلة البداية القوية في مسيرته مع القلعة الحمراء، فيما يأمل الأهلي في الاستمرار في سلسلة انتصاراته المحلية التي حققها مؤخرا، للحفاظ على موقعه في المنافسة على لقب الدوري.

من جانبه، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتحسين موقعه في بطولة الدوري. 

حكام مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

وفي المقابل، يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما خسر في 5 مباريات منذ انطلاق الموسم

الجريدة الرسمية