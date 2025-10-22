الزمالك يكشف موقف صفقة حامد حمدان

الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن صفقة التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجت قد يتم حسمها خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، في حال نجاح الإدارة في حل الأزمة المالية الحالية التي يعاني منها النادي.

وأوضح المصدر أن اللاعب ضمن قائمة المرشحين لدعم الهجوم حال توافر السيولة المطلوبة.

وانتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الجريدة الرسمية