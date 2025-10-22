الأربعاء 22 أكتوبر 2025
بعد تراجع أداء محمد صلاح، ليفربول يحدد بديله من بورنموث

كشفت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول حدد الدولي الغاني أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث كبديل طويل الأمد للنجم محمد صلاح، مع استعداد النادي للتعاقد مع لاعب بورنموث في يناير المقبل، بعد ظهور بند في عقده يسمح برحيله.

تراجع ملفت لأداء محمد صلاح 

صلاح الذي أضاءت أهدافه ملعب أنفيلد منذ انضمامه إلى النادي في ميرسيسايد عام 2017، يمر بفترة جفاف نادرة، وبدأت الأصوات تتزايد حول خليفته.

سجل صلاح 248 هدفًا في 412 مباراة مع الريدز على مدار أكثر من ثماني سنوات. ولكن بعد أن فشل مرة أخرى في التسجيل خلال خسارة ليفربول 2-1 أمام مانشستر يونايتد، بفضل هدف هاري ماجواير في الدقائق الأخيرة، بدأ مشجعو الريدز  يتساءلون عما إذا كان لا يزال لا يمكن المساس به.

سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون تسجيل أي هدف غير ركلة جزاء هي أطول فترة جفاف له منذ أن ارتدى القميص الأحمر الشهير. 

 

