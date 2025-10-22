الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الخميس فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ارتفاع بدرجات الحرارة وسحب كثيفة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

ارتفاع في درجة الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  20 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  34

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 35  

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة  الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 38  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس غدا الطقس غدا الخميس درجات الحرارة غدا طقس غدا الخميس طقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة طقس غد الخميس وتحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق

الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر

القاهرة تسجل 33 و"نار الصيف" تكوي الصعيد مجددًا، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

ارتفاع بدرجات الحرارة وسحب كثيفة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

رسالة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تحذر من الشبورة غدا

تقترب من 40 درجة في أسوان، حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الزمالك يجهز شكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المصري يرفض استعادة الصدارة من الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة (صور)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

‏Recording Academy تعلن إطلاق GRAMMY House Giza لعام 2026 من سفح الأهرامات

اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام السوبر المصري بالإمارات

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

المزيد
الجريدة الرسمية