منعطف جديد للخريف يثير القلق، الأرصاد تتابع التطورات أولا بأول، توجه نداء للمواطنين، وتؤكد: هناك تقلبات سريعة وحادة

رغم ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده البلاد الفترة الحالية، إلا أن هناك بعض التوقعات التى تشير إلى حالة ممطرة قوية قد تضرب البلاد أول نوفمبر المقبل، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن هذه التوقعات قد تتلاشى على أرض الواقع.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة وعادة ما تتوقع نماذج التنبؤات العددية بعض المنخفضات الجوية المتعمقة (القوية) بعيدة المدى وتكون دقتها لا تتجاوز ٢٠٪؜ وأحيانًا تتلاشى ولا تتحقق على أرض الواقع

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه فى مثل هذه الحالات تعمل على متابعة تطورات هذه المنخفضات أولا بأول وتميل إلى عدم التنويه عنها حتى لا ثير القلق والفزع بين المواطنين.



وأوضحت أنه فى حال التأكد من دقة هذه التوقعات وثباتها يتم التنويه عنها وإصدار التحذيرات الجوية لكافة القطاعات قبل حدوثها بفترة زمنية كافية.

وناشدت المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات أول بأول.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويستمر الارتفاع الطفيف ويسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الاجواء فى فترات الليل وأثناء الظل



حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى قدتكون كثيفة وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى بدأت الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا

درجات الحرارة اليوم على محافظات مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 39



