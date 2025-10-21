الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تقترب من 40 درجة في أسوان، حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الأربعاء، ويسود طقس خريفى معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ارتفاع في درجة الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


الطقس غدا فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة: 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 33  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة  الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  34

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 39  
 

الجريدة الرسمية