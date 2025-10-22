الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع بدرجات الحرارة وسحب كثيفة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

حالة الطقس، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

 

ارتفاع في درجة الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الأجواء فى فترات الليل وأثناء الظل.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأربعاء، ويستمر الارتفاع الطفيف  ويسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الاربعاء حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

ارتفاع في درجة الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر

عودة الأجواء الصيفية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الثلاثاء وتحذر هذه المناطق من الشبورة المائية

الأكثر قراءة

الذهب يواصل خسائره، آخر تطورات الأسعار فى الصاغة بختام تعاملات اليوم

فخ البند السادس والخامس، محامي زيزو يكشف مفاجآت بالجملة في عقد اللاعب مع الزمالك

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

الرياضة تنهي إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادي الإسماعيلي للجنة المؤقتة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية والصحية

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية