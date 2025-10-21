رسالة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة وعادة ما تتوقع نماذج التنبؤات العددية بعض المنخفضات الجوية المتعمقة (القوية) بعيدة المدى وتكون دقتها لا تتجاوز ٢٠٪؜ وأحيانًا تتلاشى ولا تتحقق على أرض الواقع

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه فى مثل هذه الحالات تعمل على متابعة تطورات هذه المنخفضات أول بأول وتميل إلى عدم التنويه عنها حتى لا ثير القلق والفزع بين المواطنين.



وأوضحت أنه فى حال التأكد من دقة هذه التوقعات وثباتها يتم التنويه عنها وإصدار التحذيرات الجوية لكافة القطاعات قبل حدوثها بفترة زمنية كافية.

وناشدت المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات أول بأول.

جاء ذلك بعد انتشار بعض التوقعات على مواقع التواصل الاجتماعى باحتمالية تشكل حالة ممطرة قوية أول نوفمبر المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاربعاء، ويستمر الارتفاع الطفيف و يسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33



درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23



